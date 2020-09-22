"Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь

Стало известно, когда первый выпуск шоу выйдет на экраны
Известная актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового в Украине романтического реалити-шоу "Холостяка", в котором будет искать любовь среди 15 привлекательных одиноких мужчин. В отличие от проекта "Холостяк", где главный герой вручал девушкам розы, девушка будет цеплять участникам бутоньерки.
К слову, уже стала известна дата выхода первой серии - "Холостячка" стартует на телеканале СТБ 23 октября, а ведущим будет Григорий Решетник. Накануне премьеры Ксения на своей странице в Instagram откровенно рассказала о том, что для нее значит любовь и без чего она невозможна.
Актриса сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она запечатлена в белых брюках и рубашке. Волосы знаменитости собраны в хвост, а на лице - эффектный макияж в приглушенных тонах.
Ксения Мишина покорила стильным total white образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Мне кажется, каждый человек в жизни пытается разгадать для себя природу вещей и одна из самых больших загадок человечества - это любовь. Каждый к ней стремится...Она толкала великих мужчин начинать войны, кого-то убивала, а кого-то возносила до небес. Бывает, что с первой секунды ты чувствуешь близость и искру, а бывает, что чувство приходит со временем, не такое горячее, но ещё более глубокое", - поделилась своими мыслями Мишина.
Ксения также перечислила моменты, которые для нее чрезвычайно важны в любви и отношениях.
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"Обдумывая это явление, анализируя свою жизнь, сложно дать ответ на вопрос, что же это такое. Но несколько важных моментов я все-таки поняла.
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Ксения Мишина будет искать любовь в шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Напомним, актриса Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном, которого воспитывает одна.