"Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла, що для неї кохання

Стало відомо, коли перший випуск шоу вийде на екрани
Відома актриса театру і кіно Мішина Ксенія стала головною героїнею нового в Україні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", в якому буде шукати любов серед 15 привабливих самотніх чоловіків. На відміну від проекту "Холостяк", де головний герой вручав дівчатам троянди, дівчина буде чіпляти учасникам бутоньєрки.
До речі, вже стала відома дата виходу першої серії - "Холостячка" стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня, а ведучим буде Григорій Решетник. Напередодні прем'єри Ксенія на своїй сторінці в Instagram відверто розповіла про те, що для неї означає любов і без чого вона неможлива.
Актриса супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона зображена в білих штанях і сорочці. Волосся знаменитості зібране у хвіст, а на обличчі - ефектний макіяж в приглушених тонах.
Мішина Ксенія підкорила стильним total white образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Мені здається, кожна людина в житті намагається розгадати для себе природу речей і одна з найбільших загадок людства - це любов. Кожен до неї прагне...Вона штовхала великих чоловіків починати війни, когось вбивала, а когось підносила до небес. Буває, що з першої секунди ти відчуваєш близькість і іскру, а буває, що почуття приходить з часом, не таке гаряче, але ще глибше", - поділилася своїми думками Мішина.
Ксенія також перерахувала моменти, які для неї надзвичайно важливі в коханні і відносинах.
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"Обдумуючи це явище, аналізуючи своє життя, складно дати відповідь на питання, що ж це таке. Але кілька важливих моментів я все-таки зрозуміла.
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Мішина Ксенія буде шукати любов у шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Нагадаємо, актриса Ксенія Мішина зважилася на експеримент з власним сином, якого виховує одна.