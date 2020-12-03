"Холостячка" Мишина рассказала, кто из участников проекта ее разочаровал

"Холостячка" Ксения Мишина призналась, что после выхода шоу на экраны она разочаровалась в одном из участников проекта. Речь шла об Артеме Шепеле, который со скандалом покинул "Холостячку" в третьем выпуске.

Ксения отметила, что Артем не извинился перед ней за свое агрессивное поведение, и даже не написал слова благодарности после участия в шоу. Об этом популярная украинская актриса рассказала в программе "Ходят слухи".

Мишина подчеркнула, что это единственный участник проекта, который не поблагодарил ее за участие в шоу. При этом многие мужчины ей писали, после того, как выбывали из "Холостячки".

"Просто благодарили и говорили, что это было потрясающе. А Артем даже не извинился за тот скандал, который был на проекте", - заявила актриса.

Ксения Мишина рассказала о разочаровавшем ее участнике "Холостячки" (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Артем Шепель покинул шоу после парного свидания. При этом тогда он вел себя очень агрессивно в отношении своего соперника, он провоцировал его на конфликт.

Он также демонстрировал свое недовольство тем, что метал стулья. После этого Ксения приняла решение, что он покинет проект.

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