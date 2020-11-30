Не узнать: Ксения Мишина шокировала фанатов кардинальной сменой стиля

Фанаты попросили Ксению не спойлерить

"Холостячка" Ксения Мишина имеет особое влияние на мужчин. Например, влюбленный в нее телеведущий разрисовал свое авто ее портретом. Но это не означает, что Ксения всегда купалась в комплиментах и хорошем отношении, актрисе пришлось столкнуться также и с насилием.

Но сегодня у Мишиной хорошее настроение, она выставила в своем Instagram фото с короткой прической "под мальчика", светлые волосы, худи, Ксению не узнать! Как оказалось, актриса решила сделать фото под одного из участников "Холостячки", который покинул проект.

"Андрей Шатырко ушел с проекта, но его частичка осталась в каждом из нас! Продолжите в комментариях фразу: "Если бы я был Шатырко, то...", - написала Мишина.

Ксения Мишина и ее спойлер (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Фанаты бросились писать свои варианты, а также "поблагодарили" звезду за спойлер, некоторые смотрят проект в интернете - и результатов шоу пока что не знали.

Напомним, что на проекте кипят страсти, так, Ксения Мишина уже уличила во лжи одного из участников, Назара Дзивульского. Оказалось, что мужчина отказался от собственного сына Платона, и мать мальчика, Людмила, вынуждена была растить его одна. При этом Назар позиционировал себя как внимательный и заботливый отец. Актриса решила лично прокомментировать случавшееся на странице в Instagram.