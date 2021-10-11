"Холостячка" Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

Так, Злата примерила несколько стильных луков. Сначала она позировала в трендовом брючном костюме изумрудного цвета и бежевых босоножках на шпильке.

Певица красиво уложила волосы волнами и сделала нюдовый макияж, а на шею надела длинную цепочку.

При этом пиджак Огневич надела на голое тело, решив обойтись без бюстгальтера, что добавило кадрам огня и изюминки.

Далее Злата предстала в светлом наряде в спортивном стиле - она примерила белый трикотажный кроп-топ, атласные брюки и блузку молочного оттенка. Холостячка не стала застегивать блузку, хвастаясь упругим прессом и тонкой талией. Завершают лук босоножки с декором из камней.

Затем артистка позировала перед камерой в черном брючном костюме, сочетав его с черными босоножками на высоких каблуках. Под жакет с атласными лацканами Огневич снова не стала надевать бюстгальтер, будоража глубоким декольте.

Злата Огневич взбудоражила пикантными образами в новой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Знаменитость рассказала, какой у нее любимый предмет гардероба.

"Если меня спросят об элементе, без которого я не представляю свой базовый гардероб, я однозначно отвечу - это брючный костюм. Дополни его яркими аксессуарами, сочной помадой - и вечерний образ готов. А может быть, просто собрать волосы, сделать нюдовый мейк- и смело в офис, на работу. Перед этим забежав за вкусным капуччино в любимое бистро! Мой любимый вариант: брючный костюм+удобные кроссы и тренч. Не устану признаваться в любви украинским брендам!" - поделилась Злата.