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Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"

Автор: Lite

Злата Огневич официально была объявлена новой "холостячкой", поэтому к ней теперь приковано пристальное внимание не только поклонников творчества. Но и почитателей проекта. Она уже успела описать идеал мужчины и выразила готовность к построение крепких серьезных отношений с досточный кандидатом на руку и сердце. Но новое фото артистки переполошило сеть – Злату заподозрили в интересном положении!

Певица опубликовала на своей страничке в Instagram яркие селфи.

Она позирует в сочном красном платье с цветочным принтом и стильной джинсовой курточке. Селфи Злата сделала с такого ракурса, что со стороны сложилось впеечатление – артистка в положении! Но еще большую интригу добавила подпись к кадру.

"Настроение дня "хочу на ручки". И еще ароматный пирог с яблоками и корицей... И чтобы уже лето поскорее пришло, там столько всего меня ждет", - поделилась певица.

Злата заинтриговала селфи (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Поклонники артистки тут же отреагировали на интригующие снимки. Конечно же, фолловеры знаменитости искупали ее в комплиментах. также под постом отметились и потенциальные женихи очаровательной Златы.

  • По-моему вы не одни
  • Мне кажется. На втором фото видно что-то необычное…
  • На фото беременная?
  • Златочка, у тебя как животик беремчатый?...Любви и женского счастья тебе
  • Натуральная красота – настоящая

Позже Огневич опубликовала еще пару кадров, на которых позирует в костюме пастельного оттенка с трендовыми шортами-бермудами и сделала признание: "Есть у меня один гастрономический грешок. Я очень люблю вкусно покушать".

Злата призналась, что неравнодушна к вкусной еде (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Напомним, что ранее Злата Огневич описала свою идеальную свадьбу.

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Новости Украины Злата ОгневичХолостячка