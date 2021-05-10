Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"

Она позирует в сочном красном платье с цветочным принтом и стильной джинсовой курточке. Селфи Злата сделала с такого ракурса, что со стороны сложилось впеечатление – артистка в положении! Но еще большую интригу добавила подпись к кадру.

"Настроение дня "хочу на ручки". И еще ароматный пирог с яблоками и корицей... И чтобы уже лето поскорее пришло, там столько всего меня ждет", - поделилась певица.

Злата заинтриговала селфи (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Поклонники артистки тут же отреагировали на интригующие снимки. Конечно же, фолловеры знаменитости искупали ее в комплиментах. также под постом отметились и потенциальные женихи очаровательной Златы.

По-моему вы не одни

Мне кажется. На втором фото видно что-то необычное…

На фото беременная?

Златочка, у тебя как животик беремчатый?...Любви и женского счастья тебе

Натуральная красота – настоящая

Позже Огневич опубликовала еще пару кадров, на которых позирует в костюме пастельного оттенка с трендовыми шортами-бермудами и сделала признание: "Есть у меня один гастрономический грешок. Я очень люблю вкусно покушать".

Злата призналась, что неравнодушна к вкусной еде (фото: instagram.com.zlata ognevich)