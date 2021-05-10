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Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: "мене стільки всього чекає"

Автор: Lite

Злата Огневич офіційно була оголошена новою " холостячкою", тому до неї тепер прикута пильна увага не тільки шанувальників творчості, але і шанувальників проекту. Вона вже встигла описати ідеал чоловіка і висловила готовність до міцних серйозних стосунків з достойним кандидатом на руку і серце. Але нове фото артистки переполохала мережу - Злату запідозрили в цікавому положенні!

Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраві селфі.

Вона позує в соковитій червоній сукні з квітковим принтом і стильній джинсовій курточці. Селфі Злата зробила з такого ракурсу, що з боку склалося враження – артистка в положенні! Але ще більшу інтригу додала підпис до кадру.

"Настрій дня" хочу на ручки". І ще ароматний пиріг з яблуками і корицею... І щоб вже літо скоріше прийшло, там стільки всього мене чекає", - поділилася співачка.

Злата заінтригувала Селфі (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Шанувальники артистки тут же відреагували на інтригуючі знімки. Звичайно ж, фоловери знаменитості викупали її в компліментах. Також під постом відзначилися і потенційні наречені чарівної Злати.

  • По-моєму ви не одні
  • Мені здається. На другому фото видно щось незвичайне…
  • На фото вагітна?
  • Златочка, у тебе як животик беремчатий?...Кохання і жіночого щастя тобі
  • Натуральна краса - справжня

Пізніше Огневич опублікувала ще пару кадрів, на яких позує в костюмі пастельного відтінку з трендовими шортами-бермудами і зробила зізнання: "Є у мене один гастрономічний грішок. Я дуже люблю смачно поїсти".

Злата зізналася, що небайдужа до смачної їжі (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Нагадаємо, що раніше Злата Огневич описала своє ідеальне весілля.

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Новини України Злата ОгнєвічХолостячка