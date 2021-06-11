Заливако и Анна Богдан рассказали о семейном бюджете: "мужчины должны заботиться о девушках"

Так, арендованную квартиру оплачивает Заливако. Его избранница считает, что финансы мужчины – это общий бюджет семьи, а те, что зарабатывает женщина – ее личные средства на собственные нужды.

Михаил согласен с мнением любимой. Он добавил, что считает такое распределение обязанностей правильным и справедливым.

"Мужчины должны заботиться о девушках. А когда девушка сама за себя платит – это не по-мужски. Потому что это часть заботы. Даже если это какие-то мелочи – это приятно", – отметил Заливако.

Анна и Михаил буквально сразу после финала проекта съехались (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

А вот назвать конкретную сумму, которая нужна паре для счастья, влюбленные не смогли.

"Странно жалеть деньги на то, что тебе нравится и что нужно. Да, у каждого разный доход. Но, прилагая усилия, можно хорошо зарабатывать и не отказывать себе в том, что хочется. Сейчас в нашей паре нет, и в ближайшее время точно не будет, ситуаций, когда я не смогу что-то купить себе или Ане", – заявил Михаил

Холостяк рассекретил сумму, которую они с Анной в среднем тратят в месяц на свои нужды – около 3 тыс. долларов.

Михаил и Анна рассказали об общем бюджете