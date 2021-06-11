Заливако і Анна Богдан розповіли про сімейний бюджет: "чоловіки повинні піклуватися про дівчат"

Так, орендовану квартиру оплачує Заливако. Його обраниця вважає, що фінанси чоловіка – це спільний бюджет сім'ї, а ті, що заробляє жінка – її особисті кошти на власні потреби.

Михайло згоден з думкою коханої. Він додав, що вважає такий розподіл обов'язків правильним і справедливим.

"Чоловіки повинні піклуватися про дівчат. А коли дівчина сама за себе платить - це не по-чоловічому. Тому що це частина турботи. Навіть якщо це якісь дрібниці - це приємно", – зазначив Заливако.

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А ось назвати конкретну суму, яка потрібна парі для щастя, закохані не змогли.

"Дивно шкодувати гроші на те, що тобі подобається і що потрібно. Так, у кожного різний дохід. Але, докладаючи зусиль, можна добре заробляти і не відмовляти собі в тому, що хочеться. Зараз в нашій парі немає, і найближчим часом точно не буде, ситуацій, коли я не зможу щось купити собі або Ані", - заявив Михайло

Холостяк розсекретив суму, яку вони з Анною в середньому витрачають на місяць на власні потреби – близько 3 тис.доларів.

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