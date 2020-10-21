Хорошее питание и никакого спорта и диет: Илона Гвоздева дала ценные советы мамочкам

Танцовщица дала дельные советы

Илона Гвоздева на днях умилила сеть снимками своей семьи: новорожденного Доминика с сестренкой Валерией и счастливого папы с коляской. В продолжение темы хореограф дала советы мамам, как вести себя в первую неделю после родов. Илона проиллюстрировала свой список милым снимком своих детишек.

Счастливая мама - счастливые детки (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Первая неделя после родов. О чем важно помнить и знать маме. Как ухаживать за малышом и многое другое", - написала Илона.

будьте готовы кормить малыша по 8-12 раз в день,

новорожденный спит 18 часов в сутки, если сложить все 20-40-минутные сны вместе с перерывами. Постарайтесь спать вместе с малышом,

не забывайте о себе и просите помощи от ваших близких (помощь по дому, уход за малышом, прогулки на улице),

питание кормящей мамы должно быть разнообразным и богатым на витамины и микроэлементы, ешьте то же, что и во время беременности (никаких диет), много пейте воды,

первые 6-8 недель нельзя: спорт, сауна, бассейн.

Также Гвоздева вывела основные правила ухода за малышом:

- спокойствие мамы и поддержка семьи!

- грудное молоко по требованию!

- комната, где спит малыш, должна регулярно проветриваться!

- очень важна медицинская поддержка! Первый осмотр - в 1-й месяц жизни малыша.

Еще больше советов и ответов на интересущие вопросы ищите на страничке танцовщицы. Напомним, что Илона Гвоздева родила второго ребенка 11 октября. Малыш появился на свет в частном роддоме. Счастливая мама на второй день уже показала в Instagram первые кадры с мальчиком на руках и рассказала о своей система восстановления после родов, а также рассекретила текущий вес.