Хороше харчування та ніякого спорту і дієт: Ілона Гвоздьова дала цінні поради матусям

Танцівниця дала слушні поради

Ілона Гвоздьова днями зворушила знімками своєї родини: новонародженого Домініка з сестрою Валерією і щасливого тата на прогулянці з малечею. У продовження теми хореограф дала поради мамам, як вести себе в перший тиждень після пологів. Ілона проілюструвала свій список милим фото своїх діточок.

Щаслива мама - щасливі дітки (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Перший тиждень після пологів. Про що важливо пам'ятати і знати мамі. Як доглядати за малюком і багато іншого", - написала Ілона.

будьте готові годувати малюка по 8-12 разів в день,

новонароджений спить 18 годин добу, якщо скласти всі 20-40-хвилинні сни разом з перервами. Постарайтеся спати разом з малюком,

не забувайте про себе і просіть допомоги від ваших близьких (допомога по дому, догляд за дитиною, прогулянки на вулиці),

харчування годуючої мами повинне бути різноманітним і багатим на вітаміни і мікроелементи, їжте те ж, що і під час вагітності (ніяких дієт), пийте багато води,

перші 6-8 тижнів не можна: спорт, сауна, басейн.

Також артистка вивела основні правила догляду за малюком:

- спокій мами і підтримка сім'ї,

- грудне молоко на вимогу,

- кімната, де спить малюк, повинна регулярно провітрюватися,

- дуже важлива медична підтримка! Перший огляд - в 1-й місяць життя малюка.

Ще більше порад та відповідей на свої питання шукайте на сторінці танцівниці. Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова народила другу дитину 11 жовтня. Малюк з'явився на світ в приватному пологовому будинку. Щаслива мама на другий день вже показала в Instagram перші кадри з хлопчиком на руках і розповіла про свою систему відновлення після пологів, а також розсекретила свою вагу.