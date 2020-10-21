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Хороше харчування та ніякого спорту і дієт: Ілона Гвоздьова дала цінні поради матусям

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 15:46
Хороше харчування та ніякого спорту і дієт: Ілона Гвоздьова дала цінні поради матусям Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Танцівниця дала слушні поради

Ілона Гвоздьова днями зворушила знімками своєї родини: новонародженого Домініка з сестрою Валерією і щасливого тата на прогулянці з малечею. У продовження теми хореограф дала поради мамам, як вести себе в перший тиждень після пологів. Ілона проілюструвала свій список милим фото своїх діточок.

Хороше харчування та ніякого спорту і дієт: Ілона Гвоздьова дала цінні поради матусям

Щаслива мама - щасливі дітки (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Перший тиждень після пологів. Про що важливо пам'ятати і знати мамі. Як доглядати за малюком і багато іншого", - написала Ілона.

  • будьте готові годувати малюка по 8-12 разів в день,
  • новонароджений спить 18 годин добу, якщо скласти всі 20-40-хвилинні сни разом з перервами. Постарайтеся спати разом з малюком,
  • не забувайте про себе і просіть допомоги від ваших близьких (допомога по дому, догляд за дитиною, прогулянки на вулиці),
  • харчування годуючої мами повинне бути різноманітним і багатим на вітаміни і мікроелементи, їжте те ж, що і під час вагітності (ніяких дієт), пийте багато води,
  • перші 6-8 тижнів не можна: спорт, сауна, басейн.

Також артистка вивела основні правила догляду за малюком:

- спокій мами і підтримка сім'ї,

- грудне молоко на вимогу,

- кімната, де спить малюк, повинна регулярно провітрюватися,

- дуже важлива медична підтримка! Перший огляд - в 1-й місяць життя малюка.

Ще більше порад та відповідей на свої питання шукайте на сторінці танцівниці. Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова народила другу дитину 11 жовтня. Малюк з'явився на світ в приватному пологовому будинку. Щаслива мама на другий день вже показала в Instagram перші кадри з хлопчиком на руках і розповіла про свою систему відновлення після пологів, а також розсекретила свою вагу.

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