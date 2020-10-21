Хорошее питание и никакого спорта и диет: Илона Гвоздева дала ценные советы мамочкам

Танцовщица дала дельные советы
Илона Гвоздева на днях умилила сеть снимками своей семьи: новорожденного Доминика с сестренкой Валерией и счастливого папы с коляской. В продолжение темы хореограф дала советы мамам, как вести себя в первую неделю после родов. Илона проиллюстрировала свой список милым снимком своих детишек.
Счастливая мама - счастливые детки (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)
"Первая неделя после родов. О чем важно помнить и знать маме. Как ухаживать за малышом и многое другое", - написала Илона.
Также Гвоздева вывела основные правила ухода за малышом:
- спокойствие мамы и поддержка семьи!
- грудное молоко по требованию!
- комната, где спит малыш, должна регулярно проветриваться!
- очень важна медицинская поддержка! Первый осмотр - в 1-й месяц жизни малыша.
Еще больше советов и ответов на интересущие вопросы ищите на страничке танцовщицы. Напомним, что Илона Гвоздева родила второго ребенка 11 октября. Малыш появился на свет в частном роддоме. Счастливая мама на второй день уже показала в Instagram первые кадры с мальчиком на руках и рассказала о своей система восстановления после родов, а также рассекретила текущий вес.