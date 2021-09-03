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Все хорошеет: Леся Никитюк похвасталась макияжем и сравнила себя с пещерными людьми

Автор: Марина Настевич

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фотоколлажем, на котором показала крупным планом лицо и свой красивый макияж.

Публикация была размещена на Instagram-странице знаменитости.

Леди Ле показала четыре портрета на светлом фоне, на которых появилась в голубой рубашке и черном пиджаке. Она дополнила образ массивными серьгами и кольцом, а также оранжевым маникюром.

Никитюк сделала эффектный макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула черной подводкой. Звезда задумалась о том, как бы она выглядела, если бы жила в каменном веке.

Леся Никитюк показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поделилась Леся.

Отметим, что слово "херобора" означает что-либо непонятное, сложное, замысловатое или неприятное.

Фолловеры не прошли мимо и поделились своим мнением в комментариях.

  • Леська хорошеет каждый день
  • Это на паспорт?
  • зараз цих херАбор теж, хоч, відбавляй
  • Красотка. После Орла и Решки ещё расцвела и стала прямо богиня
  • Хто ця вчителька
  • Тоді всі такі були й ніхто б не здивувався такій "хероборі". Але й зараз, буває, що виглядаю ще гірше ніж далекі предки, і оце біда
  • Прекрасная
  • Очень хорошо выглядите
  • Яка Леся гарна
  • Класс! Ну ооооочень красивый макияж и фотографии! Вау! Это точно!
  • Леся, як завжди, на висоті! Красунечка
  • Леся, Ви і так гарна. Природня краса пасує Вам більше, і губки свої і бровки

Напомним, ранее Леся Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами.

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Леся Никитюк