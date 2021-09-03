Все хорошеет: Леся Никитюк похвасталась макияжем и сравнила себя с пещерными людьми

Леди Ле показала четыре портрета на светлом фоне, на которых появилась в голубой рубашке и черном пиджаке. Она дополнила образ массивными серьгами и кольцом, а также оранжевым маникюром.

Никитюк сделала эффектный макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула черной подводкой. Звезда задумалась о том, как бы она выглядела, если бы жила в каменном веке.

Леся Никитюк показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поделилась Леся.

Отметим, что слово "херобора" означает что-либо непонятное, сложное, замысловатое или неприятное.

Фолловеры не прошли мимо и поделились своим мнением в комментариях.