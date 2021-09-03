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Все гарнішає: Леся Нікітюк похвалилася макіяжем і порівняла себе з печерними людьми

Автор: Марина Настевич

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим фотоколажем, на якому показала крупним планом обличчя і свій гарний макіяж.

Публікація була розміщена на Instagram- сторінці знаменитості.

Леді Ле показала чотири портрети на світлому тлі, на яких з'явилася в блакитній сорочці і чорному піджаку. Вона доповнила образ масивними сережками і кільцем, а також помаранчевим манікюром.

Нікітюк зробила ефектний макіяж з акцентом на очі, які підкреслила чорною підводкою. Зірка задумалася про те, як би вона виглядала, якби жила в кам'яному столітті.

Леся Нікітюк показала обличчя крупним планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поділилася Леся.

Відзначимо, що слово "херобора" означає що-небудь незрозуміле, складне, хитромудре або неприємне.

Фолловери не пройшли повз і поділилися своєю думкою в коментарях.

  • Леська гарнішає щодня
  • Це на паспорт?
  • зараз цих херАбор теж, хоч, відбавляй
  • Красуня. Після Орла і Решки ще розцвіла і стала прямо богиня
  • Хто ця вчителька
  • Тоді всі такі були й ніхто б не здивувався такій"хероборі". Але й зараз, буває, що виглядаю ще гірше ніж далекі предки, і оце біда
  • Прекрасна
  • Дуже добре виглядаєте
  • Яка Леся гарна
  • Класно! Ну дууууже гарний макіяж і фотографії! Вау! Це точно!
  • Леся, як завжди, на висоті! Красунечка
  • Леся, Ви і так гарна. Природна краса пасує вам більше, і губки свої і бровки

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами.

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Леся Нікітюк