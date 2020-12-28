Хотела увести мужа: вскрылась правда о вражде Меган Маркл с голливудской звездой

Меган Маркл пыталась подружиться с голливудской актрисой Дженнифер Энистон, но последняя холодно отвергла эти попытки. А все потому, что звезда "Друзей" невзлюбила будущую жену принца Гарри еще в 2000-х, а девять лет назад у них произошла размолвка во время работы над совместной кинолентой.

Как сообщает издание New Idea, во время съемок фильма "Несносные боссы", где Энистон сыграла одну из главных ролей, Меган пришлось несладко.

Маркл также была задействована в картине, но ее участие урезали до 30-секундного эпизода. Меган играет сотрудницу почты, с которой флиртует главный герой. Изначально для актрисы планировалось выделить больше времени, но потом планы создателей фильма поменялись.

"Когда Меган дали роль в "Несносных боссах", ей виделось, что Джен поймет, какая она замечательная, и они станут хорошими подругами. Но на самом деле ничего подобного и близко не было. Джен едва ее замечала. А Меган была просто опустошена, узнав, что ее роль сократилась до 30 секунд", - рассказывает инсайдер.

Эпизодическая роль Меган Маркл в "Несносных боссах"

После такого разочарования Меган стала критиковать фильм, заявляя, что однажды покажет Дженнифер, что она не хуже. Когда эти разговоры дошли до Энистон, звезда затаила злость на будущую герцогиню.

К тому же, поговаривают, что когда в 2000-х отношения Энистон и Брэда Питта дали трещину, Меган якобы заявляла, что не против стать следующей "миссис Питт". Меган даже пыталась установить деловые связи с Питтом и его продюсерской компанией. Энистон это не особо понравилось.

Отметим, что Меган Маркл, получившая относительную известность благодаря сериалу "Форс-мажоры", никогда не входила в число голливудских звезд первого класса. Но после романа с принцем Гарри она стала звездой мирового масштаба, и завела дружбу с Опрой Уинфри, Джорджем Клуни и прочими селебритис.

Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на ТВ.