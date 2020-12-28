Хотіла увести чоловіка: розкрилася правда про ворожнечу Меган Маркл з голлівудською зіркою

Меган Маркл намагалася потоваришувати з голлівудською актрисою Дженніфер Еністон, але остання холодно відкинула ці спроби. А все тому, що зірка "Друзів" незлюбила майбутню дружину принца Гаррі ще в 2000-х, а дев'ять років тому у них виникла суперечка під час спільної роботи над кінострічкою.

Як повідомляє видання New Idea, під час зйомок фільму "Нестерпні боси", де Еністон зіграла одну з головних ролей, Меган довелося несолодко.

Маркл також була задіяна в картині, але її участь урізали до 30-секундного епізоду. Меган грає працівницю пошти, з якою фліртує головний герой. Спочатку для актриси планувалося виділити більше часу, але потім плани творців фільму помінялися.

"Коли Меган дали роль у "Нестерпних босах", їй здавалось, що Джен зрозуміє, яка вона чудова, і вони стануть хорошими подругами. Але насправді нічого подібного і близько не було. Джен ледве помічала її. А Меган була просто спустошена, дізнавшись, що її роль скоротилася до 30 секунд", - розповідає інсайдер.

Епізодична роль Меган Маркл в "Нестерпних босах"

Після такого розчарування Меган стала критикувати фільм, заявляючи, що одного разу покаже Дженніфер, що вона не гірше. Коли ці розмови дійшли до Еністон, зірка затаїла злість на майбутню герцогиню.

До того ж подейкують, що коли в 2000-х стосунки Еністон і Бреда Пітта дали тріщину, Меган нібито заявляла, що не проти стати наступною "місіс Пітт". Меган навіть намагалася встановити ділові зв'язки з Піттом і його продюсерською компанією. Еністон це не особливо сподобалося.

Зазначимо, що Меган Маркл, що отримала відносну популярність завдяки серіалу "Форс-мажори", ніколи не входила в число голлівудських зірок першого класу. Але після роману з принцом Гаррі вона стала зіркою світового масштабу, і завела дружбу з Опрою Вінфрі, Джорджем Клуні та іншими селебрітіс.

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