Худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес

Певица назвала свой метаболический возраст - 22 года, ее вес на данный момент составляет 63 кг.

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Еще полтора месяца назад она весила 69 кг, но поставила себе за цель похудеть на 10. Она довольна текущим результатом, ведь Джамала – кормящая мама.

"Важно знать, что были всякие испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и прочих историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладеньким, не разукрасить пасмурную и холодную весну. Были испытания и похлеще грудного вскармливания — критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн", - сделала признание артистка.

Джамала дала советы худещющим поклонницам (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Но она поделилась личными лайфхаками, которые отлично работают, если тянет на сладкое:

"В случае срыва в шкафу всегда должен быть черный шоколад 85% какао. Можно съесть кусочек;

Вечером выпить ромашковый/мятный/мелиссовый чай (любой на выбор);

Можно съесть немножко орешков — фундук, миндаль. Да, это жиры, но это полезные жиры.

И последнее, магний! Я сейчас пью витамин D, магний", - написала она.

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"Ах да, совсем забыла! Если вы думаете что я разлюбила: пасту, пиццу, плов и так далее. Не дождетесь! Скучаю и жду своего часа", - написала Джамала.