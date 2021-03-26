Схудла Джамала поділилася особистими лайфхаками для ласунів і розсекретила вагу

Співачка назвала свій метаболічний вік - 22 роки, її вага на даний момент становить 63 кг.

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Ще півтора місяці тому вона важила 69 кг, але поставила собі за мету схуднути на 10. Вона задоволена поточним результатом, адже Джамала – годуюча мама.

"Важливо знати, що були всякі випробування у вигляді ГРЗ, стресові ситуаціі та інші історії, коли складно втриматися, щоб не випити чай з чимось солоденьким, не прикрасити похмуру і холодну весну. Були випробування і гірше грудного вигодовування — критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", - зробила зізнання артистка.

Джамала дала поради худещющим прихильницям (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Але вона поділилася особистими лайфхаками,що чудово працюють, якщо тягне на солодке:

"У разі зриву в шафі завжди повинен бути чорний шоколад 85% какао. Можна з'їсти шматочок;

Ввечері випити ромашковий/м'ятний/мелісовий чай (будь-який на вибір);

Можна з'їсти трошки горішків — фундук, мигдаль. Так, це жири, але це корисні жири.

І останнє, магній! Я зараз п'ю вітамін D, магній", - написала вона.

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"Ах так, зовсім забула!Якщо ви думаєте що я розлюбила: пасту, піцу, плов і так далі. Не дочекаєтеся! Сумую і чекаю своєї години", - написала Джамала.