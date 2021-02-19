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Она идеальна: Барбара Палвин восхитила натуральной красотой на фото без макияжа и фильтров

Автор: Lite

Барбара Палвин - одна из самых привлекательных девушек планеты. И она не боится показать себя без макияжа и фильтров. Любуемся, как выглядит популярная модель в домашней обстановке, а не на подиуме и съемках.

Фото девушки абсолютно без косметики появилось в сториз Instagram.

27-летняя модель собралась идти на улицу, а поскольку в Нью-Йорке очень холодно, то оделась она тепло. Барбара позирует в черной курточке, шарфе и шапке от Karl Lagerfeld. К слову, сегодня, 19-го февраля, мир моды чтит память Карла Лагерельда, который умер 2 года назад. По всей видимости, выбор аксессуара из коллекции легендарного дизайнера неслучаен.

Барбара Палвин на домашнем фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Макияж в повседневной жизни Барбара старается делать по минимуму: это отличная возможность для кожи отдохнуть после съемок. Фильтры Палвин также решила не использовать в этот раз. А потому выглядела очень юной. Что ж, натуральную красоту не скроешь!

Ранее Барбара признавалась, что чрезмерная обработка фото - это не ее история. "У меня очень мало приложений в телефоне. И в последнее время я очень редко пишу в соцсети, потому что сама решила временно взять паузу. А если что-то пощу, то обхожусь без фильтров: просто делаю фото и выкладываю. Показываю себе такой, какая я есть".

Ранее Барбара снялась в новой рекламной кампании, восхитив женственным образом на весну.

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