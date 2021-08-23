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Идеальная девочка: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой 10-летней дочери

Автор: RBC.UA

Виктория показала новое фото 10-летней дочери Харпер Севен. Малышка просто покорила фанатов.

Новый снимок жена Дэвида Бекхэма опубликовала в своем личном Instagram.

Харпер Севен позирует на фоне океана в полный рост, одетая в светло-зеленые шорты с бахромой и футболку с размытым принтом. Дополняют образ юной наследницы иконы стиля золотой браслет-цепочка. Девочка, судя по всему, уже активно ищет свой стиль, потому что волосы она покрасила, сделав модные светлые пряди у лица. Внешне Харпер Севен похожа на отца, что неоднократно отмечали пользователи сети. Но черты мамы в очаровательной малышке также явно проступают.

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Херпер Севен мило улыбается в камеру и выглядит почти совсем подростком. Многие поклонники не смогли скрыть своего умиления: "Идеальная девочка", "Она очаровательна", "Милашка", "Харпер такая красивая и излучает любовь! Великолепная, ласковая семья!", "Папин клон", "Красивая, просто как ее мама", - не могут определиться фанаты.

Напомним, ранее сама Виктория показала свою отличную фигуру, а еще продемонстрировала модное платье в отпуск.

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