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Ідеальна дівчинка: Вікторія Бекхем захопила мережу красою 10-річної дочки

Автор: RBC.UA

Вікторія показала нове фото 10-річної дочки Харпер Севен. Малятко просто підкорила фанатів.

Новий знімок дружина Девіда Бекхема опублікувала у своєму особистому Instagram.

Харпер Севен позує на тлі океану в повний зріст, одягнена в світло-зелені шорти з бахромою і футболку з розмитим принтом. Доповнюють образ юної спадкоємиці ікони стилю золотий браслет-ланцюжок. Дівчинка, судячи з усього, вже активно шукає свій стиль, тому що волосся вона пофарбувала, зробивши модні світлі пасма біля обличчя. Зовні Харпер Севен схожа на батька, що неодноразово відзначали користувачі мережі. Але риси мами в чарівному малятку також явно проступають.

Дочка Вікторії і Девіда Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Херпер Севен мило посміхається в камеру і виглядає майже зовсім підлітком. Багато шанувальників не змогли приховати свого розчулення: "Ідеальна дівчинка", "Вона чарівна", "Милашка", "Харпер така красива і випромінює любов! Чудова, ласкава сім'я!", "Татів клон", "Красива, просто як її мама", - не можуть визначитися фанати.

Нагадаємо, раніше сама Вікторія показала свою відмінну фігуру, а ще продемонструвала модну сукню у відпустку.

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