Идеальная пара: Венсан Кассель засыпал сеть романтичными фото с Тиной Кунаки

Венсана Кассель и Тину Кунаки в последнее время подозревали в кризисе и неполадках. Пара стала намного реже появляться на людях, так же редко они стали постить общие снимки в Instagram. Многочисленные поклонники тут же решили, что дело идет чуть ли не к разводу. И вот, наконец, супруги подтвердили, что в их семье все по-прежнему прекрасно.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/vincentcassel)

Венсан запостил несколько фото, на которых предстал с любимой женой. Оба одеты по-осеннему, они отправились на Неделю моды, которая стартовала в Париже 28 сентября. На фото Тина и Венсан выглядят счастливыми и умиротворенными. Актер посылает в камеру поцелуи и прижимает руку Тины к щеке.

Поклонники засыпали пару сердечками, называя их своими любимцами. Нашлись и те, кто отметил: Венсан не поздравил Монику в сети с днем рождения.