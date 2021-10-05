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Идеальная пара: Венсан Кассель засыпал сеть романтичными фото с Тиной Кунаки

Автор: RBC.UA

Венсан Кассель и Тина Кунаки в который раз подтвердили, что между ними царит гармония и понимание.

Знаменитый французский актер показал новые фото со своей молодой женой Тиной Кунаки.

Венсана Кассель и Тину Кунаки в последнее время подозревали в кризисе и неполадках. Пара стала намного реже появляться на людях, так же редко они стали постить общие снимки в Instagram. Многочисленные поклонники тут же решили, что дело идет чуть ли не к разводу. И вот, наконец, супруги подтвердили, что в их семье все по-прежнему прекрасно.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/vincentcassel)

Венсан запостил несколько фото, на которых предстал с любимой женой. Оба одеты по-осеннему, они отправились на Неделю моды, которая стартовала в Париже 28 сентября. На фото Тина и Венсан выглядят счастливыми и умиротворенными. Актер посылает в камеру поцелуи и прижимает руку Тины к щеке.

Поклонники засыпали пару сердечками, называя их своими любимцами. Нашлись и те, кто отметил: Венсан не поздравил Монику в сети с днем рождения.

К слову, сам он недавно признался, что очень ценит годы, проведенные с Беллуччи. По словам Венснана, итальянская дива многому его научила.

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