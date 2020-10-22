Идеальная пара: Влад Яма показал жаркое фото со стройной полуобнаженной женой

Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время их участия в "Танцах со звездами". Но у танцора и ведущего давно есть счастливая семья, жену и сына Влад и ведущий просто обожает. На этот раз Яма в своем Instagram поблагодарил Лилиану трогательным постом.

Влад Яма обожает свою семью (instagram.com/vladyama_official/)

На фото, которое показал Влад, они с женой Лилианой стоят в соблазнительных нарядах. Яма - с голым торсом, а Лилиана - в платье в духе кармен, которое обнажило ее ноги и живот. На высоких каблуках и с ярким макияжем, Лилиана выглядит шикарно.

"Люблю, ценю, благодарю!..", - лаконично подписал собственный снимок Влад.

"Офигенные, обожаю вас!", "Нет слов, вы - идеальная пара", "Вы - красивая пара, бесконечного счастья вашей семье!", "Противопоказано быть такими классными!", "Жена-красавица!", - не сдерживали эмоций поклонники пары в комментариях.

Напомним, что недавно жена Влада Ямы рассекретила принципы воспитания сына.