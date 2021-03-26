UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Идеальная семья: Джиджи Хадид в модном образе отправилась на прогулку с дочерью и любимым

Автор: Lite

Джиджи Хадид стала мамой осенью прошлого года. Первую информацию о своей дочери, которую назвали Хай, а также о своих домашних родах она рассказала в одном из первых интервью после них.

А теперь модель, кажется, вовсю погрузилась в материнство, сменив подиум на улицы Нью-Йорка, где регулярно гуляет с малышкой. В один из последних дней компанию ей составил возлюбленный и отец ребенка, музыкант Зейн Малик.

Пара отправилась на прогулку в весьма эксцентричных и стильных образах. Джиджи, которая недавно покрасила волосы в рыжий, теперь явно подбирает оттенки под него. Она надела кирпичного цвета пиджак-оверсайз, а также трендовые голубые джинсы с отворотами и молочный топ. Ярко-желтые носки, белые кеды, а также полосатый шарф и крупные солнцезащитные очки завершили лук молодой мамочки.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью (фото: скриншот instagram)

Мужчина Джиджи надел джинсы, черную куртку, черную рубашку и ботинки. Главной изюминкой его образа стала прическа: парень также примерил новое окрашивание волос. Оба не забыли про защитные маски, которые не снимали во время прогулки.

На фото они мило беседуют, а также склоняются над коляской, следя за тем, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. На одном снимке Джиджи нежно поправляет своему возлюбленному маску. Такая идиллия в молодой невероятно порадовала фанатов, которые активно репостят данные снимки.

Младшая сестра Джиджи, Белла, сейчас активно занята работой. Девушка демонстрирует массу стильных луков со съемок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьямамамодамодельдочь
Читайте также
Эти формы! Эшли Грэм в крошечном топе восхитила роскошным телом
53-летняя Николь Кидман в роскошном платье покорила стройной фигурой и цветущим внешним видом
Прогноз погоды