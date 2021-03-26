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Ідеальна сім'я: Джіджі Хадід в модному образі вирушила на прогулянку з дочкою і коханим

Автор: Lite

Джіджі Хадід стала мамою восени минулого року. Першу інформацію про свою доньку, яку назвали Хай, а також про свої домашні пологи вона розповіла в одному з перших інтерв'ю після них.

А тепер модель, здається, щосили занурилася в материнство, змінивши подіум на вулиці Нью-Йорка, де регулярно гуляє з малятком. В один з останніх днів компанію їй склав коханий і батько дитини, музикант Зейн Малік.

Пара вирушила на прогулянку в досить ексцентричних і стильних образах. Джіджі, яка нещодавно пофарбувала волосся в рудий, тепер явно підбирає відтінки під нього. Вона одягла цегляного кольору піджак-оверсайз, а також трендові блакитні джинси і молочний топ. Яскраво-жовті шкарпетки, білі кеди, а також смугастий шарф та великі сонцезахисні окуляри завершили лук молодої матусі.

Джіджі Хадід і Зейн Малік з донькою (фото: скріншот instagram)

Чоловік Джіджі одягнув джинси, чорну куртку, чорну сорочку і черевики. Головною родзинкою його образу стала зачіска: хлопець також приміряв нове фарбування волосся. Обидва не забули про захисні маски, які не знімали під час прогулянки.

На фото вони мило розмовляють, а також схиляються над коляскою, стежачи за тим, щоб дитина нічого не потребувала. На одному зі знімку Джіджі ніжно поправляє своєму коханому маску. Така ідилія в молодій неймовірно порадувала фанатів, які активно репостят дані знімки.

Молодша сестра Джіджі, Белла, зараз активно зайнята роботою. Дівчина демонструє масу стильних луків зі зйомок.

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