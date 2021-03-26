Ідеальна сім'я: Джіджі Хадід в модному образі вирушила на прогулянку з дочкою і коханим

Пара вирушила на прогулянку в досить ексцентричних і стильних образах. Джіджі, яка нещодавно пофарбувала волосся в рудий, тепер явно підбирає відтінки під нього. Вона одягла цегляного кольору піджак-оверсайз, а також трендові блакитні джинси і молочний топ. Яскраво-жовті шкарпетки, білі кеди, а також смугастий шарф та великі сонцезахисні окуляри завершили лук молодої матусі.

Джіджі Хадід і Зейн Малік з донькою (фото: скріншот instagram)

Чоловік Джіджі одягнув джинси, чорну куртку, чорну сорочку і черевики. Головною родзинкою його образу стала зачіска: хлопець також приміряв нове фарбування волосся. Обидва не забули про захисні маски, які не знімали під час прогулянки.

На фото вони мило розмовляють, а також схиляються над коляскою, стежачи за тим, щоб дитина нічого не потребувала. На одному зі знімку Джіджі ніжно поправляє своєму коханому маску. Така ідилія в молодій неймовірно порадувала фанатів, які активно репостят дані знімки.