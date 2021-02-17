Идеальная семья: Виктория Бекхэм растрогала сеть милыми фото с любимым мужем

Так, над фото потрудилась племянница Виктории, актриса Либби Адамс, анимировав его. Теперь Дэвид не просто обнимает Викторию, а поет. Во втором ролике поют мамы Виктории и Дэвида, а он их обнимает.

Забавный ролик Виктории (видео: instagram.com/victoriabeckham)

"Я думала, что я певица в семье?! Нет ничего, что @davidbeckham не может сделать?! А может, я унаследовала свои таланты от @jackie.adams_? Спасибо, что сделала мой день, Либби", - написала многодетная мама под веселыми видео.

"Папа должен бросить футбол, чтобы стать певцом", - отреагировал одним из первых 18-летний сын пары, Ромео. "Это блестяще!", "Так встретились два добрых и привлекательных человека. Привет!", "Это так классно!", "Мило", "Мы тоже сделаем это сегодня. Так забавно", - присоединились к нему фанаты звездной семьи.