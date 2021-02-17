Ідеальна сім'я: Вікторія Бекхем зворушила мережу милими фото з коханим чоловіком

Так, над фото попрацювала племінниця Вікторії, актриса Ліббі Адамс, зробивши його анімованим. Тепер Девід не просто обіймає Вікторію, а співає. У другому ролику співають мами Вікторії і Девіда, а він їх обіймає.

Кумедний ролик Вікторії (відео: instagram.com/victoriabeckham)

"Я думала, що я співачка в сім'ї?! Немає нічого, що @davidbeckham не може зробити?! А може, я успадкувала свої таланти від @jackie.adams_? Спасибі, що зробила мій день, Ліббі", - написала багатодітна мама під веселими відео.

"Папа повинен кинути футбол, щоб стати співаком", - відреагував одним з перших 18-річний син пари, Ромео. "Це блискуче!", "Так зустрілися дві добрих і привабливих людини. Привіт!", "Це так класно!", "Мило", "Ми теж зробимо це сьогодні. Так кумедно", - приєдналися до нього фанати зіркової сім'ї.