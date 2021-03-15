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Идеальная женщина: 55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась безупречным телом в платье-комбинации

Автор: Lite

Синди Кроуфорд показала необычное фото, на котором ее по-прежнему стройная фигура выглядит просто сногсшибательно.

Снимок звезда подиумов выложила в своем блоге Instagram.

Синди Кроуфорд - одна из культовых моделей 90-х, которая по-прежнему выглядит молодой и стройной. Несколько часов назад модель, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, порадовала фанатов новым фото своей идеальной фигуры.

Синди Кроуфорд на новом фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

На необычном снимке модель примерила платье-комбинацию, которое соблазнительно облегает ее фигуру. Правда, на фото виден только ее силуэт - Синди снимает себя в проеме окна. Тем не менее, тонкая талия, стройные ноги и высокая грудь заметны даже при таком ракурсе.

"Утренний свет. Готова к весне, вперед", - написала звезда. "Ох, ты идеальна", "Восхитительное фото, просто чудо", "Почему, черт возьми, мои тени не выглядят так?", "Вау! Красивая", "Ты всегда знаешь, как найти свой свет", "Удивительная, богиня", - пишут ей фолловеры, число которых перевалило за отметку в 5 миллионов.

Также недавно Синди показала ролик, на котором выглядит по-прежнему молодо.

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Новости Украины красотамодельСинди Кроуфорд
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