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Ідеальна жінка: 55-річна Сінді Кроуфорд похвалилася бездоганним тілом в сукні-комбінації

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд показала незвичайне фото, на якому її як і раніше струнка фігура виглядає просто приголомшливо.

Знімок зірка подіумів виклала у своєму блозі Instagram.

Сінді Кроуфорд - одна з культових моделей 90-х, яка як і раніше виглядає молодою і стрункою. Кілька годин тому модель, яку у лютому цього року виповнилося 55 років, порадувала фанатів новим фото своєї ідеальної фігури.

Сінді Кроуфорд на новому фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

На незвичайному знімку модель приміряла сукню-комбінацію, яка спокусливо облягає її фігуру. Правда, на фото видно лише її силует - Сінді знімає себе в отворі вікна. Тим не менш, тонка талія, стрункі ноги і високі груди помітні навіть при такому ракурсі.

"Ранкове світло. Готова до весни, вперед", - написала зірка. "Ох, ти ідеальна", "Чудове фото, просто диво", "Чому, чорт візьми, мої тіні не виглядають так?", "Вау! Красива", "Ти завжди знаєш, як знайти своє світло", "Дивна богиня", - пишуть їй фолловери, число яких перевалило за позначку в 5 мільйонів.

Також нещодавно Сінді показала ролик, на якому виглядає як і раніше молодою.

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Новини України красотамодельСінді Кроуфорд
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