Идеальные ноги и попа: победительница "Холостяка 11" рассказала, как избавилась от целлюлита

На фото Анна позирует в облегающем черном платье с высокими разрезами, томно прогнувшись назад и откинув голову.

По словам девушки, иметь идеальные ноги и попу вполне реально, главное иметь желание и терпение.

"Лето - сезон открытых ног, купальников и… стрессовых ситуаций! Ведь каждой хочется выглядеть на все 100%, но часто бывает иначе. Я не диетолог и не фитнес-тренер, но на собственном опыте знаю, как достичь некоторых результатов", - отметила Богдан.

Возлюбленная "Холостяка" поделилась своей историей - она всегда была худой, ноо при этом имела целлюлит, ведь он не зависит от веса. Это привело к комплексам и неуверенности в себе.

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"Я всегда была худенькой (ну, не считая своих +16 кг, которые скинула потом за 6 месяцев), но у меня была "апельсиновая корочка" на ногах и попе. Многие подружки мне даже не верили, и думали, что я себе там что-то нафантазировала, но когда они видели мои ноги, то были в шоке. - Ну как у такой худорбы может быть целюлит? Ну и как все, я комплексовала по этому поводу. Целлюлит/апельсиновая корка может быть абсолютно у каждого, и это не зависит от полноты вашего тела. Это заблуждение, что целлюлит из-за лишнего веса, его причины кроются в неправильном питании, обмене веществ и гормональном сбое", - откровенно рассказала Анна.

После чего девушка раскрыла, что помогло ей улучшить внешний вид и избавиться от целлюлита.

"Мои методы, как добиться результата красивых подтянутых ножек и попы, без целлюлита: Я выделила несколько категорий, сортировала их от самых главных до менее.

1) Конечно, нужно начать с ПИТАНИЯ

2) СПОРТ, тренировки, упражнения (Без этого подтянуть и сделать красивое тело - увы, никак)

3) МАССАЖИ (антицеллюлитные, LPG, эндосфера и т.д.)

4) КРЕМА (можно добавить обертывание)

5) Массаж сухой щёткой

Результат будет только при выполнении этих условий в комплексе!" - рекомендует турагент.

Анна Богдан похвасталась фигурой и рассказала о борьбе с целлюлитом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Она подчеркнула, что важно знать особенности своего здоровья и организма, чтобы не навредить себе.

"Но обязательно вы должны понимать, что можно вам делать, а что нельзя! Насколько я знаю - всем известные обертывания разрешены далеко не всем!

Также, как и большое количество физ.нагрузок… даже прыжки! Поэтому, самое главное - берегите своё здоровье, прислушивайтесь к своему телу и уж точно не делайте ничего из-под палки! Важно любить своё тело! И именно с любовью, начинать заботиться о его состоянии", - отметила Богдан.