Ідеальні ноги і попа: переможниця "Холостяка 11" розповіла, як позбулася целюліту

На фото Анна позує в облягаючій чорній сукні з високими розрізами, млосно прогнувшись назад і відкинувши голову.

За словами дівчини, мати ідеальні ноги і попу цілком реально, головне мати бажання і терпіння.

"Літо - сезон відкритих ніг, купальників і ... стресових ситуацій! Адже кожній хочеться виглядати на всі 100%, але часто буває інакше. Я не дієтолог і не фітнес-тренер, але на власному досвіді знаю, як досягти деяких результатів", - зазначила Богдан.

Кохана "Холостяка" поділилася своєю історією - вона завжди була худою, але при цьому мала целюліт, адже він не залежить від ваги. Це призвело до комплексів і невпевненості в собі.

"Я завжди була худенькою (ну, не рахуючи своїх + 16 кг, які скинула потім за 6 місяців), але у мене була "апельсинова скоринка" на ногах і попі. Багато подружок мені навіть не вірили, і думали, що я собі там щось нафантазувала, але коли вони бачили мої ноги, то були в шоці. - Ну як у такої худорби може бути целюліт? Ну і як всі, я комплексувала з цього приводу. Целюліт/апельсинова кірка може бути абсолютно у кожного, і це не залежить від повноти вашого тіла. Це помилка, що целюліт через зайву вагу, його причини криються в неправильному харчуванні, обміні речовин і гормональному збої", - відверто розповіла Анна.

Після чого дівчина розкрила, що допомогло їй поліпшити зовнішній вигляд і позбутися целюліту.

"Мої методи, як домогтися результату красивих підтягнутих ніжок і попи, без целюліту: Я виділила кілька категорій, сортувала їх від найголовніших до менш.

1) Звичайно, потрібно почати з харчування

2) Спорт, тренування, вправи (Без цього підтягнути і зробити красиве тіло - на жаль, ніяк)

3) Масажі (антицелюлітні, LPG, ендосфера і т. д.)

4) Креми (можна додати обгортання)

5) Масаж сухою щіткою

Результат буде тільки при виконанні цих умов в комплексі!" - рекомендує турагент.

Анна Богдан похвалилася фігурою і розповіла про боротьбу з целюлітом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона підкреслила, що важливо знати особливості свого здоров'я і організму, щоб не нашкодити собі.

"Але обов'язково ви повинні розуміти, що можна вам робити, а що не можна! Наскільки я знаю - всім відомі обгортання дозволені далеко не всім! Також, як і велика кількість фіз. навантажень ... навіть стрибки! Тому, найголовніше - бережіть своє здоров'я, прислухайтеся до свого тіла і вже точно не робіть нічого з-під палиці! Важливо любити своє тіло! І саме з любов'ю, починати дбати про його стан", - зазначила Богдан.