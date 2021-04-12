Он идеальный отец: Роузи Хантингтон-Уайтли о Джейсоне Стетхэме, материнстве и секретах красоты

О Джейсоне Стетхэме

О личной жизни модели поклонники спросили первым делом. Ведь общих фото с Джейсоном Стетхэмом Роузи практически не постит. Несмотря на то что пара так и не узаконила отношения, они вместе уже более 10 лет, воспитывают сына Джека Оскара и живут душа в душу.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм вместе уже почти 11 лет (фото: instagram.com/rosiehw)

По словам Роузи, любимая черта Джейсона для Роузи, что он - отличный отец. А вот что касается чувства юмора, то модель уверена, что более остроумна она. "Хотя если вы спросите у Джейсона, он скажет, что он", - написала модель, опять же, в шутку.

Также девушка призналась, что ее мужчина абсолютно не комплексует из-за разницы в росте. "Я определенно выше его на каблуках, но прошло 11 лет. Так что я уверена: он не парится по этому поводу".

О сыне

Модель стала мамой в 2017-м году и эту часть своей жизни считает одной из самых главных. Роузи рассказала подписчикам, что ее любимая часть материнства, когда сын обнимает ее и говорит: "Мама, я тебя люблю". Также она поделилась лайфхаком от бессонницы, которая порой ее беспокоит по причине массы проектов и беспокойства о сыне. Медитации и чтение на ночь отлично спасают ситуацию.

Как-то Роузи призналась, что мечтает еще о детях (фото: instagram.com/rosiehw)

Об уходе за собой и спорте

Не обошлось и без секретов красоты знаменитой британки. Роузи рассказала, что посещает косметолога раз в 2-3 недели, также уделяет особое внимание волосам и бровям, которые благодаря уходу стали намного гуще.

Что касается спорта, то модель сочетает сразу несколько разных видов активности. В обычной жизни она занимается 3-4 раза в неделю, а во время поездок дает себе полностью расслабиться.

"Я годами тренируюсь, занимаюсь танцами, кардио - они дают много энергии, плюс это очень весело. Также несколько лет назад Джейсон затянул меня на силовые тренировки, и я в восторге. Еще люблю пилатес: идеально, если есть какие-то травмы.

Модель резулярно занимается (фото: instagram.com/rosiehw)

О стиле

Многие поклонники просили вернуть рубрику модных аутфитов, и Роузи пообещала вскоре подобрать новую коллекцию. Также икона стиля призналась, что думает о собственном бренде одежды. Девушка показала коллекцию обуви, которую разработала для Bottega Veneta. А еще поделилась любимыми брендами.

Модель планирует заняться своим брендом одежды (фото: instagram.com/rosiehw)