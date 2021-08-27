UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Икона стиля с детства: Виктория Бекхэм показала, как одевалась в 13 лет

Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм всегда обожала собак. И это подтверждает ее новый пост в сети Instagram.

Специально для своих фанатов британская икона стиля нашла снимок, на котором позирует в юном возрасте со своим любимцем. Очень мило!

"Немного ретро-моментов в честь #InternationalDogDay! В 13 лет с собакой Бэмби в шикарных banana clips (они вернулись, верно? Я всегда была законодательницей моды). А затем на выставке собак Goffs Oak, я была на пути в Крафтс, прежде чем Spice Girl появились на моем пути", - написала Виктория.

Виктория Бекхэм в 13 лет (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Выглядит Виктория мило и стильно. На первом фото она одета в бледно-розовый топ с ажурными вырезами по бокам. Образ девочки дополнили белые часы и несколько заколок, которые как раз вернулись в моду. Второй снимок демонстрирует Викторию в не менее модных сейчас шортах с отворотами, которые она дополнила топом, трендовыми нынче бусами и браслетами.
"Слишком мило!", "Виктория, я вас обожаю", "Это так очаровательно", - восхищаются фанаты.

К слову, 10-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэм растет такой же модницей, как и мама. Девочка любит одеваться в роскошные платья из маминой коллекции. А вот в обычной жизни Харпер Севен предпочитает обычные вещи для детей ее возраста. Трикотажные топы, худи, джинсы, шорты и кроссовки - основа ее гардероба на каждый день.

Читайте LITE в Google News
Виктория БекхэмДэвид БекхэмШоу-бизнесМодные тренды