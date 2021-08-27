Ікона стилю з дитинства: Вікторія Бекхем показала, як одягалася в 13 років

"Трохи ретро-моментів на честь #InternationalDogDay! У 13 років з собакою Бембі в шикарних banana clips (вони повернулися, вірно? Я завжди була законодавицею моди). А потім на виставці собак Goffs Oak, я була на шляху в Крафтс, перш ніж Spice Girl з'явилися на моєму шляху", - написала Вікторія.

Вікторія Бекхем у 13 років (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виглядає Вікторія мило і стильно. На першому фото вона одягнена в блідо-рожевий топ з ажурними вирізами з боків. Образ дівчинки доповнили білий годинник і кілька шпильок, які якраз повернулися в моду. Другий знімок демонструє Вікторію в не менш модних зараз шортах, які вона доповнила топом, трендовими нині намистом і браслетами.

"Занадто мило!", "Вікторія, я вас обожнюю", "Це так чарівно", - захоплюються фанати.