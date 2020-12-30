Илона Гвоздева дала советы мужчинам по выбору подарка для любимой на Новый Год: чек-лист

Илона Гвоздева уже в праздничном настроении и предвкушении Нового года – хореограф и победительница "Танцев со звездами 2018" переболела коронавирусом, но болезнь отступила. Она держала поклонник в курсе своего состояния здоровья и попутно радовала их полезными постами. Так, танцовщица рассказала, что лучше надеть в новогоднюю ночь и подбросила идеи для подарков мужчине. На очереди оказались презенты для прекрасных дам

На странице в Instagram она опубликовала список подсказок, которые помогут мужчинам определиться с выбором сюрприза для любимой.

Илона отметила, что ее супруг Иван никогда не понимал намеки. Мудрая девушка не винит свою вторую половинку, ведь мужчинам и женщинам порой сложно понять друг друга. Поэтому хореограф решила облегчить задачу для представителей сильного пола.

Илона подбросила мужчинам идеи для подарков любимой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Считаю своим долгом помочь всем вам,дорогие наши мужчины и просто в "лоб" дать несколько полезных идей для подарка

love story( фотосессия,можно только для нее,можно вместе)

лучшие друзья девушек - это ювелирные украшения

сертификат в салон, спа-салон, курс массажей

сертификат в ее любимый магазин одежды,ну или сами купите ей наряд, если уверены в размерах и вкусе

можно просто устроить шопинг

духи, косметика, аксессуары никогда не будут лишними в ее гардеробе

путевка в теплые страны, если бюджет позволяет

новенький гаджет или аксессуары к нему

нижнее белье всегда в моде

романтический ужин при свечах, при условии, что это необычное место, где вы ранее не были", - поделилась списком Илона.

Также она перечислила табу, которые не стоит презентовать второй половинке: кухонный инвентарь, абонемент а спорт зал или в салон лазерной эпиляции, подарок, который якобы ей, но в пользование для всей семьи.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева похвастала новогодней елкой в доме.