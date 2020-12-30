Илона Гвоздева дала советы мужчинам по выбору подарка для любимой на Новый Год: чек-лист

Илона Гвоздева уже в праздничном настроении и предвкушении Нового года – хореограф и победительница "Танцев со звездами 2018" переболела коронавирусом, но болезнь отступила. Она держала поклонник в курсе своего состояния здоровья и попутно радовала их полезными постами. Так, танцовщица рассказала, что лучше надеть в новогоднюю ночь и подбросила идеи для подарков мужчине. На очереди оказались презенты для прекрасных дам
На странице в Instagram она опубликовала список подсказок, которые помогут мужчинам определиться с выбором сюрприза для любимой.
Илона отметила, что ее супруг Иван никогда не понимал намеки. Мудрая девушка не винит свою вторую половинку, ведь мужчинам и женщинам порой сложно понять друг друга. Поэтому хореограф решила облегчить задачу для представителей сильного пола.
Илона подбросила мужчинам идеи для подарков любимой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Считаю своим долгом помочь всем вам,дорогие наши мужчины и просто в "лоб" дать несколько полезных идей для подарка
Также она перечислила табу, которые не стоит презентовать второй половинке: кухонный инвентарь, абонемент а спорт зал или в салон лазерной эпиляции, подарок, который якобы ей, но в пользование для всей семьи.
Напомним, что ранее Илона Гвоздева похвастала новогодней елкой в доме.