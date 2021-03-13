Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике и рассказала об отдыхе с малышом

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева впервые после рождения второго ребенка отправилась на отдых за границу. Отпуск в Египте получился семейным, ведь артистка взяла с собой мужа, старшую дочь Валерию, 5-месячного сына Доминика и одну из бабушек.
Звезда "Танцев со звездами" поделилась в своем Instagram яркими фото из Шарм-эль-Шейха. Впервые после родов она показала свою фигуру в купальнике, а также рассказала, как малыш перенес перелет и акклиматизацию.
Илона с родными остановились в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Красного моря. При этом на курорте звезда не только наслаждается отдыхом, релаксом в бассейне и семейными прогулками, но и активно занимается спортом, возвращая форму после родов. И это ей вполне удается, что можно увидеть на ярком снимке, на котором Гвоздева позирует в купальнике.
Хореограф запечатлена сидящей на качели на фоне моря. На ней голубой раздельный купальник и кепка, а фигура знаменитости уже выглядит весьма подтянутой.
"Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом..." - подписала кадр Илона.
Также она опубликовала очаровательное фото маленького Доминика, который сидит в коляске и довольно улыбается. Гвоздева отметила, что хотела отметить 5-й месяц жизни сына в другой стране. Малышу исполнилось пять месяцев 11 марта.
Звезда рассказала, как ребенок перенес перелет и адаптацию к новому климату. По словам довольной мамы, им повезло, ведь Доминик почти все время спал.
"Первое путешествие за границу. Адаптация, плюсы и минусы.
Плюсы:
- прохождение таможенного контроля и всю суматоху в аэропорту он спал
- перелет практически тоже весь спал, изредка просыпаясь
- посадку и приземление перенес как настоящий мужчина без слез и истерик
- от аэропорта до отеля был индивидуальный трансфер, что обеспечило больший комфорт и уменьшил стресс прибытия
- очень полюбил водные процедуры
- свежий воздух положительно отразился на ночном сне, просыпается всего 2 раза", - поделилась Илона.
Илона Гвоздева поделилась яркими фото с семейного отдыха в Египте (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Впрочем, не обошлось и без некоторых минусов.
"Минусы:
- первый день по прилету был насыщен настолько, что ребенок не справлялся с эмоциями и много плакал
- первое время пугала новая картинка перед глазами и наличие людей ( особенно в столовой)
- прогулки с коляской нам пока не очень интересны, долго не любим находиться в ней и поэтому большую часть времени проводим на руках", - рассказала звезда.
"Пока не ясно, как пройдет перелет обратно, но в целом можно сказать боевое крещение пройдено и мы счастливы", - подытожила танцовщица.
В комментариях пользователи сети желают семейству отличного отдыха, восхищаются фигурой мамы двоих детей и умиляются снимку с маленьким Домиником.
Напомним, что сын Илоны Гвоздевой Доминик родился 11 октября 2020 года, вскоре после того, как хореограф покинула шоу Танцы со звездами. Спустя три месяца малыша окрестили в храме Киева.