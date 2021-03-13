Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику і розповіла про відпочинок з малюком

Ілона з рідними зупинилися в розкішному 5-зірковому готелі на березі Червоного моря. При цьому на курорті зірка не тільки насолоджується відпочинком, релаксом в басейні і сімейними прогулянками, але і активно займається спортом, повертаючи форму після пологів. І це їй цілком вдається, що можна побачити на яскравому знімку, на якому Гвоздьова позує в купальнику.

Хореограф зображена сидячою на гойдалці на тлі моря. На ній блакитний роздільний купальник і кепка, а фігура знаменитості вже виглядає досить підтягнутою.

"Поки в Києві зима, хочу поділитися з вами своїм літом..." - підписала кадр Ілона.

Також вона опублікувала чарівне фото маленького Домініка, який сидить в колясці й задоволено усміхається. Гвоздьова зазначила, що хотіла відзначити 5-й місяць життя сина в іншій країні. Малюкові виповнилося п'ять місяців 11 березня.

Зірка розповіла, як дитина перенесла переліт і адаптацію до нового клімату. За словами задоволеної мами, їм пощастило, адже Домінік майже весь час спав.

"Перша подорож за кордон. Адаптація, плюси і мінуси.

Плюси:

- проходження митного контролю і всю метушню в аеропорту він спав

- переліт практично теж весь спав, зрідка прокидаючись

- посадку і приземлення переніс як справжній чоловік без сліз і істерик

- від аеропорту до готелю був індивідуальний трансфер, що забезпечило більший комфорт і зменшив стрес прибуття

- дуже полюбив водні процедури

- свіже повітря позитивно позначилася на нічному сні, прокидається всього 2 рази", - поділилася Ілона

Ілона Гвоздьова поділилася яскравими фото з сімейного відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Втім, не обійшлося і без деяких мінусів.



"Мінуси:

- перший день після прильоту був настільки насичений, що дитина не впоралась з емоціями і багато плакала

- перший час лякала нова картинка перед очима і наявність людей ( особливо в їдальні)

- прогулянки з коляскою нам поки не дуже цікаві, довго не любимо перебувати в ній і тому більшу частину часу проводимо на руках", - розповіла зірка



"Поки не ясно, як пройде переліт назад, але в цілому можна сказати бойове хрещення пройдено, ми щасливі", - підсумувала танцівниця.

У коментарях користувачі мережі бажають сімейству відмінного відпочинку, захоплюються фігурою мами двох дітей та розчулюються знімку з маленьким Домініком.