Илона Гвоздева показала простые упражнения для идеальной фигуры: бесплатные тренировки для всех

Илона Гвоздева - дважды мама: хореографа подрастает дочь Рия, а недавно звезда "Танцев со звездами" родила сына, которого назвали Доминик. Так что о танцах на какое-то время пришлось забыть, посвятив всю себя материнству.

Как и все мамы, Илона постепенно приходит в форму после родов - и с радостью делится своими тренировками с фолловерами. Учитывая ситуацию с локдауном, такие тренировки очень даже выручают, ведь их легко делать в домашней обстановке - никакой спортзал не нужен!

"Тренировка для всех желающих обрести спортивную форму. Дорогие мои, на сегодняшний день, я постепенно восстанавливаюсь после 2 родов и всем желающим предлагаю заниматься со мной!

В чем я вижу плюсы этих тренировок:

это бесплатно

подбираю упражнения, исходя из их эффективности на разные участки тела

есть возможность выполнять их на дому (прежде всего)

также можете оставлять комментарии и вопросы под видео, которые я буду читать и анализировать

всегда заряжу позитивом вас и себя, вы - моя мотивация, я - ваша", - написала Илона.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Напомним, Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам и призналась, что она "была просто "салагой" при первой беременности": не стоит повторять эти ошибки.