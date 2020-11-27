Ілона Гвоздьова показала прості вправи для ідеальної фігури: безкоштовні тренування для всіх

Ілона Гвоздьова - двічі мама: хореографа підростає дочка Рія, а нещодавно зірка "Танців з зірками" народила сина, якого назвали Домінік. Так що про танці на якийсь час довелося забути, присвятивши всю себе материнству.

Як і всі мами, Ілона поступово приходить в форму після пологів - і з радістю ділиться своїми тренуваннями з фоловерами. Враховуючи ситуацію з локдауном, такі тренування дуже виручають, адже їх легко робити в домашній обстановці - спортзал не потрібен!

"Тренування для всіх бажаючих здобути спортивну форму. Дорогі мої, на сьогоднішній день, я поступово відновлююся після 2 пологів та всім бажаючим пропоную займатися зі мною!

У чому я бачу плюси цих тренувань:

безкоштовно

підбираю вправи, виходячи з їх ефективності на різні ділянки тіла

є можливість виконувати їх вдома (насамперед)

також можете залишати коментарі та запитання під відео, які я буду читати і аналізувати

завжди заряджу позитивом вас і себе, ви - моя мотивація, я - ваша", - написала Ілона.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям і зізналася, що вона була просто "салагою" при першій вагітності": не варто повторювати ці помилки.