Ілона Гвоздьова показала прості вправи для ідеальної фігури: безкоштовні тренування для всіх

Хореограф поділилася цінними вправами
Ілона Гвоздьова - двічі мама: хореографа підростає дочка Рія, а нещодавно зірка "Танців з зірками" народила сина, якого назвали Домінік. Так що про танці на якийсь час довелося забути, присвятивши всю себе материнству.
Як і всі мами, Ілона поступово приходить в форму після пологів - і з радістю ділиться своїми тренуваннями з фоловерами. Враховуючи ситуацію з локдауном, такі тренування дуже виручають, адже їх легко робити в домашній обстановці - спортзал не потрібен!
"Тренування для всіх бажаючих здобути спортивну форму. Дорогі мої, на сьогоднішній день, я поступово відновлююся після 2 пологів та всім бажаючим пропоную займатися зі мною!
У чому я бачу плюси цих тренувань:
Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям і зізналася, що вона була просто "салагою" при першій вагітності": не варто повторювати ці помилки.