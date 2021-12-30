Ирина Билык покорила сеть "инопланетным" образом: космически красивая
Знаменитая украинская певица Ирина Билык, чью внешность на совместном с Натальей Могилевской фото недавно раскритиковали в сети, поразила поклонников необычным "инопланетным" образом.
Снимком в эффектном луке звезда поделилась в Instagram.
51-летняя Ирина предстала в объемном серебристом одеянии, напоминающем скафандр, и парике из соединенных вместе стеклянных шариков. Оригинальный аутфит дополняют синие резиновые перчатки и яркий макияж с акцентом на глазах.
Ирина Билык удивила необычным "инопланетным" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Если бы я жила за пределами нашей планеты, я бы выглядела именно так. Как вы думаете, на других планетах знают, что такое Музыка? И есть ли у них свои звезды?" - подписала фото Билык.
Пользователи сети остались в восторге от такого образа артистки и искупали ее в комплиментах.
- Ирочка, Вы всегда выглядите космически
- Ірина підкорила всіх земних красенів, тепер очарує всіх інопланетян
- Снежная королева. На других планетах слушают только Иру Билык
- Песни Ирины Билык звучат везде. Даже за пределами нашей планеты. И таких, как вы, не бывает
- Ирочка, образ прекрасен. Я, не читая пост, сразу сказала: какая прелесть, это же инопланетная модница, с Межзвёздного союза
- Ірина, ви чарівна!
- Уверена, Ваши песни слушают даже в Космосе
- Ира - ты космос!!!
- Космически красивая
- Очень крутой образ!!!!
- Лучшая дива
Напомним, ранее в сеть попали эксклюзивные фото сына-именинника Билык Табриза с первых дней до сегодня.