Ирина Билык покорила сеть "инопланетным" образом: космически красивая

Знаменитая украинская певица Ирина Билык, чью внешность на совместном с Натальей Могилевской фото недавно раскритиковали в сети , поразила поклонников необычным "инопланетным" образом.

51-летняя Ирина предстала в объемном серебристом одеянии, напоминающем скафандр, и парике из соединенных вместе стеклянных шариков. Оригинальный аутфит дополняют синие резиновые перчатки и яркий макияж с акцентом на глазах.

Ирина Билык удивила необычным "инопланетным" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Если бы я жила за пределами нашей планеты, я бы выглядела именно так. Как вы думаете, на других планетах знают, что такое Музыка? И есть ли у них свои звезды?" - подписала фото Билык.

Пользователи сети остались в восторге от такого образа артистки и искупали ее в комплиментах.