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Ірина Білик підкорила мережу "інопланетним" образом: космічно красива

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Четвер 30 грудня 2021 16:32
Ірина Білик підкорила мережу "інопланетним" образом: космічно красива Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Знаменита українська співачка Ірина Білик, чию зовнішність на спільному з Наталією Могилевською фото нещодавно розкритикували в мережі, вразила шанувальників незвичайним "інопланетним" образом.

Знімком в ефектному луці зірка поділилася в Instagram.

51-річна Ірина постала в об'ємному сріблястому вбранні, що нагадує скафандр, і перуці зі з'єднаних разом скляних кульок. Оригінальний аутфіт доповнюють сині гумові рукавички і яскравий макіяж з акцентом на очах.

Ірина Білик підкорила мережу &quot;інопланетним&quot; образом: космічно красива

Ірина Білик здивувала незвичайним "інопланетним" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Якби я жила за межами нашої планети, я б виглядала саме так. Як ви думаєте, на інших планетах знають, що таке музика? І чи є у них свої зірки?" - підписала фото Білик.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого образу артистки і викупали її в компліментах.

  • Ірочка, ви завжди виглядаєте космічно
  • Ірина підкорила всіх земних красенів, тепер очарує всіх інопланетян
  • Снігова королева. На інших планетах слухають тільки Іру Білик
  • Пісні Ірини Білик звучать скрізь. Навіть за межами нашої планети. І таких, як ви, не буває
  • Ірочка, образ прекрасний. Я, не читаючи пост, відразу сказала: яка принадність, це ж інопланетна модниця, з міжзоряного Союзу
  • Ірина, ви чарівна!
  • Впевнена, Ваші пісні слухають навіть у космосі
  • Іра - ти космос!!!
  • Космічно красива
  • Дуже крутий образ!!!!
  • Краща Діва

Нагадаємо, раніше в Мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик Табриза з перших днів до сьогодні.

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