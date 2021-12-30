Ірина Білик підкорила мережу "інопланетним" образом: космічно красива
Знаменита українська співачка Ірина Білик, чию зовнішність на спільному з Наталією Могилевською фото нещодавно розкритикували в мережі, вразила шанувальників незвичайним "інопланетним" образом.
Знімком в ефектному луці зірка поділилася в Instagram.
51-річна Ірина постала в об'ємному сріблястому вбранні, що нагадує скафандр, і перуці зі з'єднаних разом скляних кульок. Оригінальний аутфіт доповнюють сині гумові рукавички і яскравий макіяж з акцентом на очах.
Ірина Білик здивувала незвичайним "інопланетним" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Якби я жила за межами нашої планети, я б виглядала саме так. Як ви думаєте, на інших планетах знають, що таке музика? І чи є у них свої зірки?" - підписала фото Білик.
Користувачі мережі залишилися в захваті від такого образу артистки і викупали її в компліментах.
- Ірочка, ви завжди виглядаєте космічно
- Ірина підкорила всіх земних красенів, тепер очарує всіх інопланетян
- Снігова королева. На інших планетах слухають тільки Іру Білик
- Пісні Ірини Білик звучать скрізь. Навіть за межами нашої планети. І таких, як ви, не буває
- Ірочка, образ прекрасний. Я, не читаючи пост, відразу сказала: яка принадність, це ж інопланетна модниця, з міжзоряного Союзу
- Ірина, ви чарівна!
- Впевнена, Ваші пісні слухають навіть у космосі
- Іра - ти космос!!!
- Космічно красива
- Дуже крутий образ!!!!
- Краща Діва
Нагадаємо, раніше в Мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик Табриза з перших днів до сьогодні.