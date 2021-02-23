UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Искренность и красота: Наталья Могилевская изменила цвет волос и прическу ради нового проекта

Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в новом фотопроекте "Аркур. Вдохновение".

Видео из нового проекта певица показала у себя в Instagram.

Для съемок певица даже пошла на изменения во внешности: Наталья перекрасилась в темный цвет волос с блонда, а также изменила прическу.

"Новый проект для вас, мои любимые! Ловите. "Аркур. Вдохновение" - проект celebrity -фотографа Ростислава Рипки. Квинтэссенция кинематографа и фотоискусства, посвященный музам украинского шоу-бизнеса - легендарным, сильным, талантливым женщинам, которые в течение многих лет вдохновляют миллионы украинцев. Спасибо, Ростик. Мне очень лестно быть в этом прекрасном списке", - написала певица под видео.

Наталья Могилевская (скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонникам пришелся по душе новый стиль Натальи, они засыпали певицу комплиментами в комментариях под видео:

  • Невероятно талантливая, искрення и красивая. Люблю. Новый образ, как всегда, идеальный! Прическа и цвет волос
  • Дуже вдало змінили колір, дуже жіночно і гарно
  • Наталья, вы невероятно талантливая и красивая. Я не перестаю вами восхищаться. Обожаю ваше творчество и вас лично

Напомним, Наталья Могилевская показала, как проводит свои выходные - доверьте это дело мужчине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
Читайте также
Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита
Известный продюсер оценил украинский язык звезд: плохой и катастрофический
Прогноз погоды