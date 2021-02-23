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Щирість і краса: Наталя Могилевська змінила колір волосся і зачіску заради нового проекту

Автор: Lite

Українська співачка Наталія Могилевська взяла участь у новому фотопроекті "Аркур. Натхнення".

Відео з нового проекту співачка показала у себе в Instagram.

Для зйомок співачка навіть пішла на зміни в зовнішності: Наталія перефарбувалася в темний колір волосся з блонда, а також змінила зачіску.

"Новий проект для вас, мої улюблені! Ловіть. "Аркур. Натхнення" - проект celebrity -фотографа Ростислава Ріпки. Квінтесенція кінематографа і фотомистецтва, присвячений музам українського шоу-бізнесу - легендарним, великим, талановитим жінкам, які протягом багатьох років надихають мільйони українців. Спасибі, Ростик. Мені дуже приємно бути в цьому прекрасному списку", - написала співачка під відео.

Наталя Могилевська (скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальникам припав до душі новий стиль Наталії, вони засипали співачку компліментами в коментарях під відео:

  • Неймовірно талановита, искрення і красива. Люблю. Новий образ, як завжди, ідеальний! Зачіска і колір волосся
  • Дуже вдало змінили колір, дуже жіночно і гарно
  • Наталя, ви неймовірно талановита і красива. Я не перестаю вами захоплюватися. Обожнюю вашу творчість і вас особисто

Нагадаємо, Наталя Могилевська показала, як проводить вихідні - довірте цю справу чоловікові.

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Новини України Наталя Могилевськапевец
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