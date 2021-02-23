Щирість і краса: Наталя Могилевська змінила колір волосся і зачіску заради нового проекту

Для зйомок співачка навіть пішла на зміни в зовнішності: Наталія перефарбувалася в темний колір волосся з блонда, а також змінила зачіску.

"Новий проект для вас, мої улюблені! Ловіть. "Аркур. Натхнення" - проект celebrity -фотографа Ростислава Ріпки. Квінтесенція кінематографа і фотомистецтва, присвячений музам українського шоу-бізнесу - легендарним, великим, талановитим жінкам, які протягом багатьох років надихають мільйони українців. Спасибі, Ростик. Мені дуже приємно бути в цьому прекрасному списку", - написала співачка під відео.

Наталя Могилевська (скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальникам припав до душі новий стиль Наталії, вони засипали співачку компліментами в коментарях під відео: