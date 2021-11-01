Она их использует: Брэд Питт резко высказался о совместных выходах Анджелины Джоли с детьми

Актриса так старается создать образ идеальной матери, что просто не думает, как отразится на детях ее желание славы. Сейчас все они на слуху, а к Шайло Нувель повышенное внимание, так как она показала новый стиль. Такое поведение противоречит тому, что она заявила в суде, считает оскароносный актер.

"Анджелина использует детей. Трудно понять, как такое поведение, когда она выставляет их напоказ, может отвечать их наилучшим интересам", - говорит источник, который общается с Брэдом.

В то же время другие приближенные к паре личности уверяют, что дети Питта и Джоли очень независимые. И их невозможно было бы заставить делать что-либо.

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

Напомним, с момента своего расставания в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают бороться за опеку над общими детьми. Летом судья Джон Удеркирк вынес решение о совместной опеке. Однако неугомонная актриса добилась того, чтобы судью дисквалифицировали, а его решение отменили. На днях новую апелляцию, которую подал Брэд Питт, суд отклонил. Сейчас дети пары находятся под опекой своей матери, а Брэд планирует новый ход.