Вона їх використовує: Бред Пітт різко висловився про спільні виходи Анджеліни Джолі з дітьми

Актриса так намагається створити образ ідеальної матері, що просто не думає, як відіб'ється на дітях її бажання слави. Зараз всі вони на слуху, а до Шайло Нувель підвищена увага, так як вона показала новий стиль. Така поведінка суперечить тому, що вона заявила в суді, вважає оскароносний актор.

"Анджеліна використовує дітей. Важко зрозуміти, як така поведінка, коли вона виставляє їх напоказ, може відповідати їх найкращим інтересам", - говорить джерело, яке спілкується з Бредом.

У той же час інші наближені до пари особистості запевняють, що діти Пітта і Джолі дуже незалежні. І їх неможливо було б змусити робити що-небудь.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Нагадаємо, з моменту свого розставання в 2016 році Бред Пітт і Анджеліна Джолі продовжують боротися за опіку над спільними дітьми. Влітку суддя Джон Удеркірк виніс рішення про спільну опіку. Однак невгамовна актриса домоглася того, щоб суддю дискваліфікували, а його рішення скасували. Днями нову апеляцію, яку подав Бред Пітт, суд відхилив. Зараз діти пари перебувають під опікою своєї матері, а Бред планує новий хід.