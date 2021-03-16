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Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Автор: Lite

Евгений Кошевой – счастливый отец двух дочерей. Старшая, 13-летняя Варвара решила заниматься шоу-бизнесом, девочка уже успела принят участие в проекте "Голос. Дети". Как все творческие личности, Варя очень чувствительная к критике и колкостям в свой адрес – часто расстраивается из-за хейта в сети, но ее папа всегда готов прийти на выручку. Так, звездная семья в составе папы-кварталовца, мамы Ксении и двух дочерей – Варвары и Серафимы устроила фотосет.

Результаты семейной фотосессии можно оценить на странице жена артиста Ксении в Instagram.

"Семья", — лаконично подписала фотосет она. Евгений оказался в "женском царстве", что сразу же отметили подписчики супруги кварталовца. Также они заметили, как повзрослела Варя. Девочка позировала в лимонном платье с коротким рукавом, ее волосы уложены в красивые блестящие локоны.

Жена Кошевого показала его фото в "женском царстве" (фото: instagram.com/yalta_k)

Некоторые пользователи сети отметили сходство Вари и ее знаменитого папы, а также назвали девочку "папиной дочкой".

  • Как красивая и хорошая семя
  • Евгений, Вам повезло, какие красивые леди окружают Вас
  • Папина копия
  • Прекрасная семья
  • Варя так изменилась. Красавица!
  • Все красотули! Действительно, женское царство
  • Классные
  • Красивые и счастливые
  • Красивые, спокойные лица
  • Замечательная семья
  • Варвара мамина, а Серафима папина копия

Напомним, что ранее актриса Елена Кравец прокомментировала свой уход из "Квартал 95".

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Новости Украины Квартал 95
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