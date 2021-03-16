Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом

Євген Кошовий – щасливий батько двох дочок. Старша, 13-річна Варвара вирішила займатися шоу-бізнесом, дівчинка вже встигла прийнято участь у проекті "Голос. Діти". Як всі творчі особистості, Варя дуже чутлива до критики на свою адресу – часто засмучується через хейта в мережі, але її тато завжди готовий прийти на виручку. Так, зіркова сім'я у складі тата-кварталівця, мами Ксенії і двох дочок – Варвари і Серафими влаштувала фотосет.
Результати сімейної фотосесії можна оцінити на сторінці дружина артиста Ксенії в Instagram.
"Сім'я", — лаконічно підписала фотосет вона. Євген опинився в "жіночому царстві", що відразу ж зазначили підписники дружини кварталівця. Також вони помітили, як подорослішала Варя. Дівчина позувала в лимонній сукні з коротким рукавом, її волосся укладене в красиві блискучі локони.
Дружина Кошового показала його фото в "жіночому царстві" (фото: instagram.com/yalta_k)
Деякі користувачі мережі зазначили схожість Вари і її знаменитого тата, а також назвали дівчинку "татовою донькою".
Нагадаємо, що раніше актриса Олена Кравець прокоментувала чуткки, що вона пішла з "Квартал 95".