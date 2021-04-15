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Jerry Heil расплакалась возле ТРЦ: "меня легко ранить" (видео)

Автор: Lite

Популярная украинская певица Jerry Heil (она же Яна Шемаева), которая скоро может переехать в США, расплакалась в авто в центре Киева.

Слезами то ли радости, то ли грусти молодая звезда поделилась в своем Instagram.

На видео, которое Яна сняла в салоне машины возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" на "Дворце Спорта", видно, как по ее щекам льются слезы.

Фото: Jerry Heil расплакалась в Киеве (instagram.com/thejerryheil)

Что случилось?

При этом, Шемаева заверила своих многотысячных фанатов, что у нее в жизни все нормально. Ничего страшного не произошло, а данный ролик - "это для воспоминаний".

"У меня все хорошо. Всегда может быть лучше, но так должно быть, чтобы стремиться. Я хочу вырваться из этого состояния, оно липкое, я чувствую грязные энергии, мне мешает какой-то белый шум", - написала Яна.

Также звезда заметила, что ее легко ранить.

"Но я так боюсь это показывать почему-то. Сейчас пишу ощущения, которые, надеюсь, когда-то сама расшифрую. Классно, что наконец-то плачу. Это честность с собой. А еще это красиво", - добавила певица.


В комментариях подписчики советуют Яне "держаться" и уверяют: скоро это состояние пройдет, главное прожить его и весь негатив сам уйдет. А еще добавляют: плакать это тоже красиво и честно.

Напомним, недавно Jerry Heil похвасталась целлюлитом на бедрах.

Также не так давно Яна откровенно призналась, что ей сложно с парнями из-за своих комплексов.

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Новости Украины певецJerry Heil
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