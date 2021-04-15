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Jerry Heil розплакалася біля ТРЦ: "мене легко поранити" (відео)

Автор: Lite

Популярна українська співачка Jerry Heil (вона ж Яна Шемаєва), яка скоро може переїхати до США, розплакалася у авто в центрі Києва.

Слізьми чи то радості, чи то смутку молода зірка поділилася у своєму Instagram.

На відео, яке Яна зняла у салоні машини біля торгівельно-розважального центру "Гулівер" на "Палаці Спорту", видно, як по її щокам ллються сльози.

Фото: Jerry Heil розплакалася у Києві (instagram.com/thejerryheil)

Що ж трапилося?

При цьому, Шемаєва запевнила своїх багатотисячних фанатів, що у неї в житті все нормально. Нічого страшного не відбулося, а даний ролик - "це для спогадів".

"У мене все добре. Завжди може бути краще, але так має бути, щоб прагнути. Я хочу вирватися з цього стану, він липкий, я відчуваю брудні енергії, мені заважає якийсь білий шум", - написала Яна.

Також зірка зауважила, що її легко поранити.

"Але я так боюсь це показувати чомусь. Зараз пишу відчуття, які, сподіваюся, колись сама розшифрую. Класно, що нарешті плачу. Це чесність з собою. А ще це красиво", - додала співачка.


У коментарях підписники радять Яні "триматися" і запевняють: скоро цей стан пройде, головне прожити його і весь негатив сам піде. А ще додають: плакати це теж красиво і чесно.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil похвалилася целюлітом на стегнах.

Також не так давно Яна відверто зізналася, що їй складно з хлопцями через свої комплекси.

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Новини України певецJerry Heil
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