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JULIK празднует день рождение: топ самых ярких песен шоумена

Автор: Lite

23 января популярный украинский шоумен и певец Назарий Гук, более известный под сценическим именем JULIK, празднует день рождения. Сегодня артисту и бывшему участнику группы DZIDZIO исполняется 31 год.

После выхода из команды Михаила Хомы в 2017 году, JULIK продолжил сольную карьеру как ведущий ивентов и певец. Кроме того, как саундпродюсер он тесно сотрудничает с украинскими звездами: Павлом Зибровым, Ириной Билык, Алешей, Мариной Одольской и другими.

А недавно JULIK начал писать песни не только для себя, но и для топовых артистов, которые вскоре порадуют поклонников музыкальными премьерами.

JULIK с сыном (фото из личного архива артиста)

"Юльчик, поздравляю тебя! Пусть сбываются твои желания", - поздравил своего коллегу DZIDZIO.

"Ой кум, сколько всего разного бывало, а сколько еще будет, ты даже не представляешь. Желаю тебе только радости и кайфа", - добавил в Instagram, обращаясь к Назарию по случаю его праздника известный музыкант Орест Галицкий.

Мы также поздравляем поп-звезду с его днем и решили напомнить вам его лучшие песни.

Щастя


Та яку люблю


Не зупиняйся


Boom Boom

Напомним, не так давно JULIK сделал заявление о возвращении в DZIDZIO.

Также артист описал свой идеальный отдых и раскрыл секреты ухода за собой.

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